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| | Наверно подобранные солнцезащитные очки проводят к потере зрения – Ученые

Наверно подобранные солнцезащитные очки проводят к потере зрения – Ученые

Сегодня, 19:05

Если не придерживаться определенных критериев, то может развиться глаукома или катаракта.

 

Британские эксперты из «Fight for Sight» решили провести опрос о правильном подборе солнцезащитных очков. Причина исследования - низкая информативность обывателей. Результаты опубликовали на Sky News.

56% респондентов из Британии совершенно не знают о правильной защите глаз от ультрафиолетовых лучей. Каждый третий житель Великобритании сперва смотрит на цену и внешний вид, а потом уже думает о здоровье. В основном покупатели берут очки с зеркальными стеклами или с модной оправой. Покупают респонденты солнцезащитные очки на интернет-аукционах, но они даже не думают, что таким образом на один шаг ближе к слепоте. Эксперты считают, что нужно приобретать товар в специализированных магазинах, где идет индивидуальный подбор каждому клиенту.

Дешевые очки катастрофически снижают зрение. В первую очередь нужно брать линзы и очки, защищающие от ультрафиолетовых лучей, чтобы уберечь себя от катаракты.

Дабы снизить риск потери зрения, ученые советуют употреблять продукты с высоким содержанием лютеина. Фермент в огромном количестве есть в белокочанной капусте, шпинате, зеленой репе, петрушке, желтке яйца, свекле, кабачках. Также необходимо съедать в день один апельсин, чтобы предотвратить преждевременное старение сетчатки.


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