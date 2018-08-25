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| | Россия снова стала хозяйкой космоса

Россия снова стала хозяйкой космоса

Сегодня, 18:31

Ученым удалось восстановить систему контроля космоса, которая была уничтожена при развале Советского Союза, и при этом они модернизировали ее.

Единая система мониторинга околоземной орбиты теперь заменена сетью телескопов, контролирующих космическое пространство. Россия снова стала хозяйкой космоса благодаря стараниям сотрудников Института прикладной математики имени Келдыша РАН.

Ученые известили, что им удалось восстановить наблюдения десятка старых обсерваторий: в боливийской Тарихе, Уссурийске, Благовещенске, монгольском Хуралтоготе, узбекском Китабе, таджикских Гиссаре и Санглоке, украинском Ужгороде, швейцарском Кастельгранде и грузинском Абастумани. Помимо этого, эксперты изучили и одобрили еще восемь мест, где можно разместить обсерватории на Дальнем востоке, Алтае, Камчатке, в Сибири, Молдавии и даже Мексике. Там уже появились наблюдательные пункты. Таким образом, вся геостационарная орбита перекрыта Россией.

Положение хозяйки космоса Россия утратила с распадом СССР, поскольку большинство обсерваторий оказались вне российских кордонов. Теперь все телескопы снова в строю и исправно мониторят запуск спутников, приближение космического мусора и астероидов. Система действует в общей связке с контролирующими системами «Роскосмоса». Полученные сведения обрабатываются посредством современного суперкомпьютера.


Дарья Светозарова
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