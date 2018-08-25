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| | Ученые раскрыли всю правду о вредности молока

Ученые раскрыли всю правду о вредности молока

Сегодня, 18:13

Российский диетолог Наталия Савва объяснила, почему не стоит злоупотреблять продуктами животного происхождения во взрослом возрасте.

 

Вся правда о молоке заключается в том, что оно оказывает пользу только детям. Этот напиток делает кости ребенка более крепкими. Диетолог раскрыла некоторые секреты о молоке, поскольку у людей создалось ошибочное мнение о данном продукте. После 30 лет витамин D из этого напитка не усваивается организмом человека. Поэтому особой пользы от его употребления не произойдет. Молоко богато жирами животного происхождения, поэтому его не рекомендуется пить в больших объемах людям зрелого возраста. Если не прислушаться к мнению специалиста, то вместо пользы можно получить плюс несколько сантиметров к талии и некрасивую фигуру.

А вот американские ученые из Гуэлфского университета в Онтарио заявляют, что употребление молока снижает риск приобретения диабета и ожирения. Человек насыщается этим напитком и не переедает. В итоге его здоровье улучшается, он реже страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и дольше живет.


Домбровский Сергей
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