Ученые раскрыли всю правду о вредности молока

Российский диетолог Наталия Савва объяснила, почему не стоит злоупотреблять продуктами животного происхождения во взрослом возрасте.

Вся правда о молоке заключается в том, что оно оказывает пользу только детям. Этот напиток делает кости ребенка более крепкими. Диетолог раскрыла некоторые секреты о молоке, поскольку у людей создалось ошибочное мнение о данном продукте. После 30 лет витамин D из этого напитка не усваивается организмом человека. Поэтому особой пользы от его употребления не произойдет. Молоко богато жирами животного происхождения, поэтому его не рекомендуется пить в больших объемах людям зрелого возраста. Если не прислушаться к мнению специалиста, то вместо пользы можно получить плюс несколько сантиметров к талии и некрасивую фигуру.

А вот американские ученые из Гуэлфского университета в Онтарио заявляют, что употребление молока снижает риск приобретения диабета и ожирения. Человек насыщается этим напитком и не переедает. В итоге его здоровье улучшается, он реже страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и дольше живет.

Домбровский Сергей