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| | Российские космонавты обнаружили на МКС внеземную жизнь

Российские космонавты обнаружили на МКС внеземную жизнь

Сегодня, 18:05

Образцы космической органики они сняли во время выхода в открытый космос. Скоро их отправят на Землю для исследований.

 

В начале планировалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев пробудут в вакууме около шести часов, но вылазка растянулась на семь часов и 46 минут. Большая часть времени была потрачена на установку оборудования для эксперимента «Икарус». Его совместно разработали российские и немецкие ученые, чтобы наблюдать за процессами миграции птиц с околоземной орбиты. Задержка произошла из-за прокладки кабелей.

Космонавты обнаружили на внешней части МКС контейнеры с микроорганизмами. Их поместили туда год назад, и все это время они развивались в условиях открытого космоса, что превратило их во внеземную жизнь. Сотрудники станции в общей сложности отобрали 19 образцов. Теперь ими займутся ученые на поверхности планеты.


Дарья Светозарова
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