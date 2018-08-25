Российские космонавты обнаружили на МКС внеземную жизнь

Образцы космической органики они сняли во время выхода в открытый космос. Скоро их отправят на Землю для исследований.

В начале планировалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев пробудут в вакууме около шести часов, но вылазка растянулась на семь часов и 46 минут. Большая часть времени была потрачена на установку оборудования для эксперимента «Икарус». Его совместно разработали российские и немецкие ученые, чтобы наблюдать за процессами миграции птиц с околоземной орбиты. Задержка произошла из-за прокладки кабелей.

Космонавты обнаружили на внешней части МКС контейнеры с микроорганизмами. Их поместили туда год назад, и все это время они развивались в условиях открытого космоса, что превратило их во внеземную жизнь. Сотрудники станции в общей сложности отобрали 19 образцов. Теперь ими займутся ученые на поверхности планеты.

Дарья Светозарова