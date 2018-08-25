Ученые нашли в теле человека новый, ранее не известный орган

Полученные результаты помогут создать вакцины в разы эффективнее существующих.

Ученые из Университета Гарвана нашли новый орган у людей и грызунов. Подобное открытие первое за последние десять лет. «Микроорган» назвали «субкапсульный пролиферативный очаг» (SPF).

Эксперты нашли на вершине лимфатической системы мыши тонкие и плоские структурные элементы. SPF работает как главный центр, откуда посылают сигналы контратаки по вредоносным телам. Ученым удалось обнаружить аналогичные «субкапсульные пролиферативные очаги» и у человека.

Специалисты полагают, что новый орган идеально сражается с инфекциями, потому что расположен на вершине лимфатических узлов. SPF размещены в точках вторжения патогенных микроорганизмов.