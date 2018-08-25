Ученые: Люди появились из-за ошибки природы и расплачиваются за нее шизофренией

Сейчас существуют множество теорий относительно возникновения человека на Земле. Все эти предположения имеют своих сторонников и критиков. Недавно бельгийские ученые сделали сенсационное заявление.

По словам специалистов, люди появились из-за ошибки природы, поскольку в организме предков человека возник генетический сбой, повлекший за собой развитие коры головного мозга и мышления. В итоге появилось существо, обладающее речью. По мере эволюции, оно превратилось в современного человека. Мутации ДНК произошли в организме австралопитеков. Таким образом появился NOTCH2NL, который и привел к возникновению людей. У предков человека из-за генетического сбоя начала увеличиваться кора головного мозга – достаточно молодое образование, отвечающее за язык и мышление.

Существенное изменение в развитии homo sapiens произошло за довольно короткий срок. Именно за неестественную стремительность люди расплачиваются шизофренией, аутизмом и прочими психологическими заболеваниями, которых нет у животных.

Домбровский Сергей