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| | Ученые: Люди появились из-за ошибки природы и расплачиваются за нее шизофренией

Ученые: Люди появились из-за ошибки природы и расплачиваются за нее шизофренией

Сегодня, 17:59

Сейчас существуют множество теорий относительно возникновения человека на Земле. Все эти предположения имеют своих сторонников и критиков. Недавно бельгийские ученые сделали сенсационное заявление.

По словам специалистов, люди появились из-за ошибки природы, поскольку в организме предков человека возник генетический сбой, повлекший за собой развитие коры головного мозга и мышления. В итоге появилось существо, обладающее речью. По мере эволюции, оно превратилось в современного человека. Мутации ДНК произошли в организме австралопитеков. Таким образом появился NOTCH2NL, который и привел к возникновению людей. У предков человека из-за генетического сбоя начала увеличиваться кора головного мозга – достаточно молодое образование, отвечающее за язык и мышление.

Существенное изменение в развитии homo sapiens произошло за довольно короткий срок. Именно за неестественную стремительность люди расплачиваются шизофренией, аутизмом и прочими психологическими заболеваниями, которых нет у животных.


Домбровский Сергей
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