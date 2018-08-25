Учёные рассказали о рисках домашних абортов

Таблетки для прерывания беременности могут быть крайне опасны.

В последнее время методы экстренной контрацепции стали весьма доступными, поэтому и приобрели невиданную популярность у молодых пар, столкнувшихся с неожиданностью во время полового акта. Однако, учёные поспешили рассказать о всех рисках, связанных с домашними абортами. По словам специалистов, в 2013 году в Великобритании было дистанционно приобретено лишь пять таблеток для прерывания беременности на ранних её этапах. Тревожная статистика гласит о том, что уже в 2016 году данная цифра составила 375 доз соответствующих препаратов. Учёные напомнили, что помимо побочных эффектов, в число которых входят нарушение менструального цикла, тошнота, головная боль, головокружения и прочее, женщина, принявшая такую таблетку, рискует образованием тромбов в крови, развитием сердечных приступов, инсультов, внематочной беременностью, а также раком печени.

Кроме того, употребление подобных препаратов категорически запрещается для пациенток с заболеваниями желчевыводящих путей, печени и всевозможного тромбоза. Врачи напомнили, что в период полового созревания домашние аборты могут оказать ещё больший вред для женского организма.

Александр Вест