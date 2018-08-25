Без него человечество не сумело бы выжить в древности.

Учёные из Оксфордского университета в ходе недавнего исследования сумели раскрыть неожиданную роль алкоголя в человеческой эволюции. Многие специалисты считают, что данное органическое соединение несёт один лишь вред организму человека, уничтожая нервные клетки и разрушая печень. Однако, профессор Робин Дюнбар заверил, что спирт несёт и небывалую пользу, а в процессе развития человечества алкоголь и вовсе сыграл ключевую роль. По мнению Дюнбара, без алкоголя люди не сумели бы выжить и развить свою цивилизацию. Специалисты напомнили, что спиртные напитки являются неотъемлемой частью разнообразных пиршеств и торжеств, усиливая социализацию и общение между отдельными субъектами.

Как выяснилось, в древности алкоголем делились с теми людьми, которые впоследствии могли оказать какую-либо помощь, поэтому заведённые таким образом знакомства были наиболее плодотворными. Учёные подчеркнули, что умеренное употребление алкоголя может стать отличным источником эндорфинов, однако, слишком сильное увлечение спиртным может привести к плачевным последствиям, включая алкоголизм.

Александр Вест