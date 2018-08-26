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| | Эксперты объяснили, чем мужские джинсы удобнее женских

Эксперты объяснили, чем мужские джинсы удобнее женских

Сегодня, 05:20

Джинсы являются очень популярной одеждой, которую носят представители обеих полов, но в ней имеются существенные отличия, которые известны не всем.

 

Эксперты объяснили, что мужские брюки удобнее женских большими карманами. Это казалось бы незначительно различие доставляет дамам массу хлопот. Прежде всего, в женские джинсы ладонь не помещается полностью, а многих это раздражает. В настоящее время люди не представляют свою жизнь без смартфонов. Они носят мобильные устройства с собой повсюду. В мужские карманы эти гаджеты помещаются полностью, а в женские нет. Это тоже является недостатком джинсов, пошитых для леди.

Эксперты сравнили карманы на мужских и женских штанах и выяснили, у представителей сильной стати они на 48% больше. Подобная статистика не устраивает девушек, и они забили настоящую тревогу, призывая производителей пересмотреть свои взгляды на моду. Согласно проведенному исследованию, iPhone поместился лишь в 40% женских карманов, а Samsung Galaxy показал еще более плачевный результат – 20%. В карманы мужских джинсов гаджеты вошли целиком.


Домбровский Сергей
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