Эксперты объяснили, чем мужские джинсы удобнее женских

Джинсы являются очень популярной одеждой, которую носят представители обеих полов, но в ней имеются существенные отличия, которые известны не всем.

Эксперты объяснили, что мужские брюки удобнее женских большими карманами. Это казалось бы незначительно различие доставляет дамам массу хлопот. Прежде всего, в женские джинсы ладонь не помещается полностью, а многих это раздражает. В настоящее время люди не представляют свою жизнь без смартфонов. Они носят мобильные устройства с собой повсюду. В мужские карманы эти гаджеты помещаются полностью, а в женские нет. Это тоже является недостатком джинсов, пошитых для леди.

Эксперты сравнили карманы на мужских и женских штанах и выяснили, у представителей сильной стати они на 48% больше. Подобная статистика не устраивает девушек, и они забили настоящую тревогу, призывая производителей пересмотреть свои взгляды на моду. Согласно проведенному исследованию, iPhone поместился лишь в 40% женских карманов, а Samsung Galaxy показал еще более плачевный результат – 20%. В карманы мужских джинсов гаджеты вошли целиком.

Домбровский Сергей