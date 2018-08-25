На Крите раскопали гробницу возрастом более 3 тысяч лет

Уникальное открытие было сделано группой археологов управления древностей Ласити в районе Иерапетра. Информацию обнародовал представитель министерства культуры Греции.

Первым на нетронутое захоронение наткнулся местный житель, прогуливавшийся по территории оливковой рощи. Он сообщил управлению древностей о яме с ценным содержимым, глубина которой достигала 2,5 метров, а диаметр – 1,20 метров.

В рамках раскопок археологи обнаружили камерную гробницу, выполненную из известняка, а также разделяющуюся на три ниши. Вход к захоронению имел вертикальную направленность и сверху был залит глиной. В южной части ниши находился скелет взрослого человека, перед саркофагом которого стояли 14 амфор и чаша, тогда как в северной части также покоились останки совершеннолетнего, но с шестью маленькими амфорами.

По оценкам археологов, все сосуды находятся в хорошем состоянии и пригодны для дальнейших исследований. Сами захоронения датируются приблизительно поздним минойским периодом, выпадающим на 1400 –1200 года до нашей эры.

Пойда Анна