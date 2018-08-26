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| | Нибиру изменит исход жизни не только Земли, но и Солнца

Нибиру изменит исход жизни не только Земли, но и Солнца

Сегодня, 03:30

Многие ученые предрекают гибель всего живого на Земле, которую повлечет за собой столкновение с таинственной Планетой Х. Однако некоторые специалисты верят, что ее приближение будет иметь положительные последствия для цивилизации.

 

По мнению конспиролога Михаэля Паскевича, Нибиру должна оказать положительное воздействие на Землю, «излечив» ее от чрезмерного технического прогресса, который постепенно уничтожает планету. Его последствиями являются различные катаклизмы и глобальное потепление, способные положить конец жизни на Земле, и единственным, кто может урегулировать ситуацию является именно Планета Х. Связь между Землей и Нибиру бла установлена очень давно, при этом последняя всегда «чувствует» необходимость своего появления благодаря их общему происхождению. Пскевич полагает, что обе планеты создали они и те же сверхразвитые существа.

Это объясняет влияние мистической планеты на Солнце, в результате которого оно меняет размер и форму. Ученые могут судить о произошедших переменах из-за различной тональности звуков, издаваемых светилом. Волны Нибиру облают огромной мощностью, что позволяет ей воздействовать на весь Млечный путь.

Люди не ощущают колебаний на Солнце, вызванных приближением Нибиру, однако ученые могут их зафиксировать с помощью специальной аппаратуры. Они определяют, как изменились размеры звезды, опираясь на излучаемые звуки.


Пойда Анна
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