Эксперт: «Война» в космосе неизбежна

Специалист думает, что нужно как можно быстрее разрабатывать план по предотвращению разрухи.

Ученый из Университета Аделаиды считает, что масштабная космическая «война» в ближайшем будущем неизбежна. С каждый годом коммерческий интерес растет до огромных масштабов. Специалистам из Японии уже удалось высадить дрона на поверхность небесного тела. В мае нынешнего года британская компания Asteroid Mining Corporation стала космическим конкурентом.

Власти США и американские организации имеют огромную значимость для установки космических технологий. SpaceX является самой крупной организацией в мире по построению ракет.

Эксперт считает, что из-за конкуренции разгорится конфликт, что приведет к космической «войне». Необходимо как можно быстрее наладить отношения между компаниями.