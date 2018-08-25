NASA предупреждает: К Земле несется опасный астероид

Астероид, превышающий по размерам пирамиду Хеопса, приближается к планете со скоростью девять километров в секунду. Он подлетит к Земле на минимальное расстояние 29 августа.

Сотрудники американского агентства NASA предупреждают, несущийся на всех парах к Голубой планете астероид является потенциально опасным. Речь идет о том, что столкновение Земли с этим космическим объектом маловероятно, но теоретически возможно. Диаметр астероида составляет от 70 до 170 метров. Астрономы уже неоднократно говорили, столкновение Земли с каким-либо космическим объектом ближайший век не представляется возможным, существует ничтожная вероятность этого события, но это больше похоже на фантастику, нежели на реальность.

Потенциально нанести вред Земле способны астероиды, приближающиеся на расстояние ближе восьми миллионов километров. При этом они должны обладать приличными размерами, дабы разрушить планету. Одним из опасных астрономы считают Апофис, замеченный в 2004 году. Зимой 2013 года этот астероид прилетел на расстоянии 13 тысяч километров от Земли, и специалисты NASA теперь видят в нём угрозу меньшую, нежели прежде – не более раза на миллион.

Домбровский Сергей