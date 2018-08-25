Бильярд с астероидами: Учёные придумали новые методы защиты Земли

Шокирующий способ может помочь избавиться от опасных небесных тел.

Учёные из Европейского космического агентства придумали новые методы по борьбе с различными угрозами, исходящими из глубин космоса, заявив о том, что для сохранности Голубой планеты человечеству, может быть, придётся сыграть в настоящий бильярд с астероидами. По словам специалистов, использование ядерного вооружения против астероидов, угрожающих Земле, является последним методом, к которому можно прибегнуть лишь при недееспособности других мер. Чтобы изменить траекторию полёта потенциально опасных для землян небесных тел, учёные предлагают направить в летящий на планету объект астероид меньших размеров. По расчётам специалистов, столкновение астероидов при соблюдении нужной траектории изменит ось полёта обеих тел, позволив перенаправить опасные объекты, сместив их путь с орбиты Земли.

Для реализации данной задумки эксперты намерены послать к одному из околоземных астероидов небольших размеров космический корабль, пилотируемый дистанционно. Прикрепившись к астероиду, аппарат сможет задействовать свои двигатели для того, чтобы осуществить столкновение с опасным объектом, используя дополнительную массу для усиления удара, изменяющего траекторию его полёта, словно столкнув шары на бильярдном столе.

Александр Вест