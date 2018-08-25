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| | СПИД наступает: Ученые ожидают новых эпидемий

СПИД наступает: Ученые ожидают новых эпидемий

Сегодня, 13:14

В США увидели новую угрозу развития смертельно опасных заболеваний из-за нехватки финансирования исследований.

Ученые обвиняют в безответственности чиновников, которые не хотят выделять деньги на изучение недугов. СПИД наступает с новой силой, поскольку специалисты ожидают эпидемий этого заболевания. В недавнем прошлом ученые со всего мира проводили исследования, направленные на нахождение методов лечения от иммунодефицита, но сейчас ситуация изменилась. Объемы финансовых средств для этих целей резко сократили и возник некоторого рода кризис в этой сфере.

Недофинансирование может привести к печальным последствиям – настоящим эпидемиям СПИД. Ученые из США бьют тревогу и рассказывают о возможном развитии событий. К 2030 году количество инфицированных этим недугом составит 100 млн человек. На данный момент в мире официально зарегистрированы 36 млн человек с синдромом приобретенного иммунодефицита.

Вспышки этого заболевания ожидают в Африке. В группу риска входят представители сексуальных меньшинств, наркоманы, транссексуалы и работники отрасли секс-услуг.


Домбровский Сергей
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