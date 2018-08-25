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| | Россияне готовы пожертвовать здоровьем ради смартфона - Эксперты

Россияне готовы пожертвовать здоровьем ради смартфона - Эксперты

Сегодня, 12:55

Эксперты узнали, что жители РФ берут девайсы даже в душ и готовы отказаться от еды, медикаментов и одежды, чтобы не расставаться со смартфоном.

Специалисты из «Лаборатории Касперского» опубликовали результаты исследования по использованию смартфонов на территории России. Каждый третий изначально просматривает информацию на устройстве, а уже потом занимается необходимыми делами. Около 45% респондентов завтракают, обедают и ужинают сидя перед гаждетом. Огромное количество людей берет аппарат даже в душ. Статистику разместили на портале CNews.

36% телефонных пользователей включают навигатор, несмотря на знание дороги. 18% инсценируют занятость, клацая устройство, чтобы ограничить себя от контакта с людьми.

Членам «Лаборатории Касперского» стало интересно: на что готовы респонденты, дабы оставить при себе девайс?

Россияне считают, что лучше остаться без зонта, чем отдавать смартфон. 25% опрошенных готовы не употреблять лекарственные средства ради сохранения аппарата. Другая четверть респондентов готова голодать, чтобы иметь при себе смартфон. Некоторые готовы отдать теплые вещи в зимнее время года.


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