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| | Ученые: Из-за жары рост зараженных сифилисом увеличился на 500%

Ученые: Из-за жары рост зараженных сифилисом увеличился на 500%

Сегодня, 12:47

В жаркое время гораздо труднее бороться с венерическими заболеваниями.

Специалисты выяснили, что высокая температура воздуха увеличила количество заболевших сифилисом на 500%. Инцидент зафиксировали в Южном Уэльсе. С каждым днем венерических инфекций в городе все больше.

Ученые провели ряд исследований. Результаты показали, что всему виной аномальная жара. Из-за высоких температур сексуальные партнеры занимаются любовью без презервативов. К тому же из-за невыносимой духоты трудно поддерживать личную гигиену.

В 2016 году в городе было прохладное лето. В стационар обратились с сифилисом всего лишь 8 человек, в нынешнем году аналогичным заболеванием страдают порядка 56 человек. Ученые и медработники считают, что это еще далеко не придел, если рост температуры будет продолжаться.


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