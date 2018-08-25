Учёные: Детская игра «Ку-ку» может помочь обнаружить аутизм

С помощью нейровизуализации учёным удалось выяснить, какие мозговые центры реагируют на раздражители.

Британские учёные поделили эксперимент на насколько частей и успешно завершили первый этап. Для исследования они обратились к родителям 4-6 месячных детей и попросили сыграть с ними в игру «Ку-ку». Во время простой игры, когда один из родителей прячет лицо в ладонях, к детям были подключены специальные датчики. Результаты оказались плачевными для тех детей, в чьих семьях высокая предрасположенность к аутизму. Их реакции оказывались немного заторможёнными, а мозговые центры были задействованы в меньшей степени. В дальнейшем учёные планируют следить за участниками эксперимента вплоть до момента, когда им исполнится три года. Именно тогда можно будет окончательно понять, помогла ли детская игра обнаружить недуг.

В России чёткой статистики раннего детского аутизма не ведётся, а взрослым такой диагноз не ставят. Вместо этого в 18 лет больному «приписывают» шизофрению и признают недееспособным. По подсчётам разных некоммерческих организаций, в стране болен один человек из тысячи, но эта цифра может в несколько раз отличаться от реальной ситуации. По словам детского невролога А. Петрухина, аутизм является самой распространённой болезнью на территории России.

Яна Белова