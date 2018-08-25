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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Учёные NASA объяснили неудачи роботов в поиске жизни на Марсе

Учёные NASA объяснили неудачи роботов в поиске жизни на Марсе

Сегодня, 09:37

Подобные операции будут проваливаться и впредь.

Эллен Стофан, ранее работавшая в американском космическом агентстве NASA в качестве ведущего научного специалиста, объяснила, почему роботы, задействованные в поиске следов жизни на Марсе, всё ещё сталкиваются с постоянными неудачами. По словам специалиста, в ближайшем будущем не стоит ждать громких открытий, так как без прямого человеческого вмешательства данную цель стоит считать крайне трудно осуществимой. Стофан заметила, что вряд ли на Красной планете жизнь могла эволюционировать в нечто существенное, поэтому там стоит надеяться лишь на открытие окаменелых микробов и пободных микроорганизмов.

Также Стофан объяснила необходимость человеческого присутствия на Марсе тем, что люди, в отличие от роботов, могут составлять целостную картину происходящего, анализируя не только отдельные образцы почвы, но и сопоставляя различные особенности Красной планеты с Землёй. Учёные увеличат шансы по поиску внеземной жизни лишь тогда, когда холодный расчёт машин будет сопровождаться вдумчивым анализом земных учёных, находящихся не в лабораториях, а на поверхности других планет.


Александр Вест
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