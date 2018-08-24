Австрийские ученые создали чистейшую каплю воды из сосульки

Микроскопическую «ледышку» они создали в вакууме. Вот только в обычной воде после эксперимента они обнаружили необычные примеси.

Чтобы исключить попадание в воду сторонних веществ австрийские ученые проводили свой эксперимент в абсолютном вакууме. Исследователи пояснили, что перед ними стояла определенная задача, для исполнения которой они создали чистейшую каплю воды, которая никак не соприкасалась с воздухом. При этом жидкость нужно было правильным образом «уронить» на пластину из двуокиси титана – поверхность платины предварительно была отполирована и очищена на атомарном уровне.

Руководитель эксперимента Ульрика Диболд заявила, что в обычных условиях даже в самой чистой воде присутствуют примеси, которые хоть и не вредят живым существам, ее употребляющим, но искажают химические реакции и мешают исследовать свойства различных молекул.

Очищая воду в обычных условиях, эксперты заметили, что в ней все равно присутствуют сторонние вещества. Наблюдая за поведением капель воды на пластинке из двуокиси титана, ученые обнаружили, что они странным образом взаимодействуют. После выключения лампы, на поверхности пластинки появлялась пленка неизвестной природы. После анализа ее химического состава, эксперты поняли, что в воду попали наночастицы муравьиной и уксусной кислоты. Это соединение и превратилось в такую пленку.

Чтобы окончательно убедиться в своем открытии, физики придумали хитрую методику очистки воды в полном вакууме. В небольшой герметично закрытой камере они прикрепили к верхней стенке толстую иглу. Затем камера была охлаждена до сверхнизких температур и в этот момент туда попали пары воды. На кончике иглы начали образовываться сосульки. Затем температура устремилась к более высоким значениям и сосулька начала таять, превратилась в каплю и упала на пластину. Как результат – никакой пленки не обнаружено. Теперь ученым предстоит ответить на вопрос: откуда в воздухе столько кислотных примесей и почему их уровень по всей планете равномерен.

Дарья Светозарова