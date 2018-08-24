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| | Ученые: Взрослые чаще слышат иллюзорные звуки, чем дети

Ученые: Взрослые чаще слышат иллюзорные звуки, чем дети

Сегодня, 22:22

С возрастом люди все больше доверяют зрению в восприятии информации, из-за чего случаются казусы.

 Ученые опубликовали данные исследования, согласно которым взрослые чаще слышат иллюзорные звуки, чем дети. Это происходит из-за того, что взрослый человек больше полагается на зрение при восприятии информации, чем на свой слух. Поэтому, если картинка не соответствует звуковому сопровождению, взрослый может услышать отличный от реального звук.

Эксперты называют это эффектом Макгурка, который описали американские психологи еще в 1976 год. Тогда добровольцы правильно идентифицировали звуки, произносимые в кино без звука, но ошибались в идентификации звуков, когда включали «неправильную» звуковую дорожку.

Исследователи решили проверить эффект на людях разных возрастов. 29 добровольцев были детьми 3-6 лет, 32 добровольца – 7-9 лет, 29 добровольцев – 10-12 лет, а также 32 взрослых человека 20-35 лет. В итоге выяснилось, что чем старше человек, тем сложнее он воспринимает звуки, которые расходятся с картинкой. Но если дети ошибались лишь в 37% процентах случаев, то взрослые - в 43%. Зато взрослые лучше значительно лучше распознавали визуальные стимулы, добавили исследователи.


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