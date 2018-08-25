Ученые: Нибиру выдумали власти Исландии для увеличения турпотока

16 августа прогнозировался апокалипсис, а самым безопасным местом называли островное государство.

Более недели назад СМИ писали о том, что грядет неминуемыми конец света из-за столкновения Земли и Нибиру, а переждать его можно только в Исландии. Учитывая, что 16 августа апокалипсис все же не случился, ученые критически оценили те высказывания и сообщили, что «планету-убийцу» выдумали власти Исландии для увеличения турпотока.

К слову, хоть 16 августа давно прошло, в СМИ продолжают появляться сообщения про Нибиру, и к островному государству они не имеют никакого отношения. Например, есть информация о том, что американские астрономы выяснили, что Планета Х заставляет Землю расширяться, и этот процесс существенно ускорился в последние годы. Эксперты из США прогнозируют, наша планета станет больше в два раза через несколько десятков лет, после чего взорвется.

Кроме того, СМИ пишут, что столкновение с Нибиру предсказал русский пророк Василий Монако еще в 17 веке. Он писал, что появиться «ужасная звезда», из-за которой будут возникать крупные лесные пожары. Спастись от нее люди могут только если уйдут жить в подземные катакомбы.

Тем временем жители и туристы острова Ява опубликовали видео со странным свечением в небе, которое также приписали к Нибиру. Но, что больше всего вызывает скепсиса у критиков, свечение появилось в небе и быстро исчезло, словно это всего лишь сигнальный огонь. От индонезийских коллег не отстают и российские конспирологи, приписывающие участившиеся случаи ДПТ приближению Нибиру. Якобы Планета Х негативно воздействует на землян своим вредным излучением, из-за чего водители не могут концентрироваться на дороге. Следует заметить, что аварии это самое слабое последствие из-за приближения Нибиру, ведь уфологи уверены, что эта планета населена пришельцами, которые поработят жителей Земли.