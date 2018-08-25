Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой на классическом «Евровидении» Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье
| | Ученые: Мозг пытается переключить внимание четыре раза в секунду

Ученые: Мозг пытается переключить внимание четыре раза в секунду

Сегодня, 06:40

Ритмическая активность нейронов мешает человеку сконцентрироваться на чем-то одном.

 Ученые из Принстонского университета пришли к выводу, что человеческий мозг пытается переключить внимание четыре раза в секунду, что мешает современному человеку концентрироваться. Однако ритмическая активность нейронов помогала древним людям выжить во враждебной обстановке – каждый раз мозг оценивал окружающий мир, ища потенциальные опасности.

Прийти к выводу о том, что мозг склонен часто переключать внимание, ученые смогли благодаря исследованию с макаками, добровольцами-людьми и пациентами медучреждений с эпилепсией. Активность нейронов каждого участника проверяли с помощью электродов, внедренных им в мозг. Подопытным предлагали сконцентрироваться на определённой точке, а приборы записывали показатели мозговой активности. В итоге, и у людей, и у приматов был выделен похожий механизм переключения внимания, напоминающий «пульсацию».


Новости по теме
Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах
Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах

Исследователи Принстонского университета провели уникальный эксперимент, который показал, что активность мозга человека оказалась не такой, какой её ранее…

Ученые: Стресс разрушительно влияет на мозг людей после 50 лет
Ученые: Стресс разрушительно влияет на мозг людей после 50 лет

Американские ученые провели новое исследование с целью выяснить, как стресс и депрессия влияют на мозг человека в пожилом возрасте. Результаты объяснили,…

Отделенный от головы мозг свиньи прожил больше 24 часов
Отделенный от головы мозг свиньи прожил больше 24 часов

Более суток с успехом прожил отделенный от тела мозг свиньи. Научным исследованием занимались представители Йельского университета.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости