Ученые: Мозг пытается переключить внимание четыре раза в секунду

Ритмическая активность нейронов мешает человеку сконцентрироваться на чем-то одном.

Ученые из Принстонского университета пришли к выводу, что человеческий мозг пытается переключить внимание четыре раза в секунду, что мешает современному человеку концентрироваться. Однако ритмическая активность нейронов помогала древним людям выжить во враждебной обстановке – каждый раз мозг оценивал окружающий мир, ища потенциальные опасности.

Прийти к выводу о том, что мозг склонен часто переключать внимание, ученые смогли благодаря исследованию с макаками, добровольцами-людьми и пациентами медучреждений с эпилепсией. Активность нейронов каждого участника проверяли с помощью электродов, внедренных им в мозг. Подопытным предлагали сконцентрироваться на определённой точке, а приборы записывали показатели мозговой активности. В итоге, и у людей, и у приматов был выделен похожий механизм переключения внимания, напоминающий «пульсацию».