Ученые: Безвредная доза алкоголя – миф

Спиртное является одной из главных причин смертности людей, сообщили исследователи.

Ученые смогли доказать, что безвредная доза алкоголя – это растиражированный миф, выгодный производителям спиртных напитков. На сегодняшний день спиртное является одной из главных причин смертности людей, так из-за него быстрее развиваются как острые, так и хронические заболевания, в том числе и различные виды онкологических заболеваний.

Каждый третий человек на планете употребляет алкогольные напитки, но наибольший процент пьющих в Дании и Норвегии. Лидерами по количеству ежедневно пьющих мужчин назвали Румынию, а по количеству пьющих женщин – Украину. В России 64% женщин и 80% мужчин также пьют алкоголь, однако уровень смертности из-за алкоголя в РФ выше среднего.

Так называемая одна «безопасная» доза алкоголя увеличивает риск развития опасных для жизни заболеваний на полпроцента, а две – на семь процентов. Положительный эффект от употребления алкоголя для профилактики ишемической болезни сердца часто преувеличивают, забывая упомянуть о возникающих из-за принятия спиртных напитков болезнях.