Орнитологи: Попугаи являются отличными экономистами способными просчитать финансовую выгоду

Это открытие принадлежит группе немецких ученых из Института орнитологии общества Макса Планка. В рамках эксперимента они протестировали умственнее способности нескольких разновидностей попугаев, включая солдатского ара, синегорлого ара, горного ара и жако.

Ученые уже давно убедились, что попугая не относятся к разряду глупых птиц, которые способны лишь необдуманно повторять простые слова за своим владельцем, при этом, не осознавая их истинный смысл. Результаты последнего эксперимента выявили у них экономически заточенный ум, так как они могут просчитать финансовую выгоду.

Птицам предложили на выбор взять кусочек любимого лакомства или некий предмет, который в дальнейшем можно обменять на большее количество еды, и пернатые «финансисты» предпочли экономически выгодный вариант.

В особенности в эксперименте отличился попугай жако, по праву признанный одной из самых умных птиц в мире и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Убедить мир в наличии у себя интеллекта смог жако по кличке Алекс, выучивший около 150 слов и употреблявший их в нужном месте и в нужное время. Он также научился читать по слогам, знал цифры и отличал цвета, однако его ранняя смерть не позволила до конца раскрыть потенциал этой птицы.

Но ученые не теряют надежду однажды лучше узнать мировоззрение птиц от первого лица и другие секреты природы. В их планах значится сильнее углубиться в экономическую тематику, научив птиц определять ценность отобранных ими вещей, а также понижать или повышать ее в зависимости о желания. Вероятно, в будущем попугаи смогут сыграть важную роль в финансовых делах, что абсолютно не удивляет, так как в свое время жако выполнял роль «советника» при короле Генрихе VIII

Пойда Анна