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| | Ученые: Инопланетяне с Нибиру превратят жителей Земли в рабов

Ученые: Инопланетяне с Нибиру превратят жителей Земли в рабов

Сегодня, 11:43

Именно этот сценарий окажется благом для человечества, которому угрожает техногенная катастрофа, отмечают специалисты международной группу по изучению возможных вариантов развития жизни на Земле.

 

Столкновение Планеты Х с Голубой планетой, спрогнозированное на 16 августа, не состоялось, однако эксперты утверждают, что планета Нибиру по-прежнему угрожает Земле. Ученые отмечают, что человечество в ближайшем будущем ждет техногенная катастрофа. Кроме того, изменение климата и усугубление глобального потепления может стать причиной самоликвидации планеты.

Группа ученых составила прогноз по дальнейшему развитию человечества. Предполагается, что именно столкновение с Нибиру может стать спасением для землян. Планета Х откроет новые возможности людям для выживания. После «встречи» с Планетой Х инопланетяне, живущие на Нибиру, превратят всех жителей Земли в рабов, предполагают специалисты. После этого человечество начнет новое существование вместе с внеземными цивилизациями. Ученые надеются, что оккупация будет «мягкой». Предполагается, что спустя время люди смогут воспринять рекомендации пришельцев как религиозные законы.

Общественность восприняла мнение группы ученых неоднозначно. Противники позиции экспертов называют сторонников данной теории «пятой колонной».


Мирослава Донцова
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