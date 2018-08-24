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| | Учёные: биосигналы экзопланет докажут о существовании жизни на них

Учёные: биосигналы экзопланет докажут о существовании жизни на них

Сегодня, 08:23

Пока не будет найдена возможность исследовать земноподобные планеты непосредственно, астробиологи будут изучать биосигналы с помощью новейшего поколения телескопов.

По последним данным исследователей, известно о существовании 3777 экзопланет в 2817 звёздных образованиях. Учёные поясняют, что это так называемые «скалистые» планеты, на которых, по их предположениям, может находиться жизнь или остаются следы прошлой жизни. Для изучения этого вопроса необходимо исследовать биосигналы – химический состав выбросов в атмосферу экзопланет. Специалисты надеются обнаружить в них двуокись углерода или азота – необходимые компоненты жизни.

Астробиологи надеются изучать биосигналы, исследуя столбы пыли, которые появляются в результате столкновения «скалистой» планеты и небесного тела, например, астероида. Но даже самый современный телескоп не позволит определить химический состав выброса. Поэтому пока можно довольствоваться изучением биосигнала, основываясь на массе и размере экзопланеты. Учёные всё же надеются, что новейшие поколения радиотелескопов дадут возможность изучить химический состав земноподобных планет и доказать существование жизни на них жизни.


Дмитрий Брокгауз
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