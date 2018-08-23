«Глобальный убийца»: Загрязненный воздух сокращает жизнь более, чем на год

Из-за вредных выбросов в атмосферу на 15% возрастает смертность среди людей от 60 лет.

Ученые из Техасского университета выяснили, что загрязненный воздух сокращает жизнь человека более, чем на год. Такие выводы были сделаны после анализа продолжительности жизни в 185 странах. Особенно вредны для человека частицы РМ 2,5, которые могут проникать через многие биологические барьеры.

Исследователь Джошуа Анте сообщил, что этот «глобальный убийца» известен науке достаточно давно, но до сих пор не было точных данных о влиянии мелких частиц не только на окружающую среду, но и на человеческое здоровье. В Индии и Китае, где загрязнение воздуха особенно выражено, устранение этого фактора увеличило бы продолжительность жизни людей от 60 лет на 15%.

Не так давно было обнародовано исследование, данные которого свидетельствовали о том, из-за выбросов углекислого газа в мировой океан уничтожаются коралловые рифы, ламинарии и в целом существенно уменьшается разнообразие подводного мира.