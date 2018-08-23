Ученые рассказали, что вызывает преждевременное старение мозга

Специалисты установили, что этому способствует снижение церебрального кровотока. Вызвать его могут психические заболевания, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса, Калифорнийского университета в Сан-Франциско, совместно с коллегами из Клиники Амена и Google, провели масштабное исследование для выявления причин преждевременного старения мозга. Специалисты проанализировали более 60 тысяч результатов томографии около 30 тысяч человек в возрасте от девяти месяцев до 105 лет. Ученые изучили данные о кровотоке в различных частях мозга участников эксперимента, сравнили возраст мозга респондентов с их реальным и рассказали, что вызывает преждевременное старение данного органа. Ученые установили, что причиной необратимых процессов в мозге является снижение церебрального кровообращения.

При этом специалисты изучили влияние различных факторов, таких как психические заболевания и вредные привычки, на церебральный кровоток. Ученые установили, что шизофрения в среднем «старит» мозг на четыре года, биполярное расстройство – на 1,6 года, синдром дефицита внимания – на 1,4 года, злоупотребление марихуаной – на 2,8 года, а алкоголем – на 0,6 года. Ученые уточнили, что депрессия и старение организма не приводит к снижению церебрального кровотока.

Виктория Озерова