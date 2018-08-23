Обязанности в муравьиных колониях распределяются сами собой

Ученые из лаборатории социальной эволюции Рокфеллерского университета, наблюдая колонию муравьев, выяснили их способность к разделению обязанностей. Разделение происходило само собой, муравьи не отличались друг от друга даже на уровне генов.

Для наблюдения самоорганизации труда американские ученые выбрали муравьев Ooceraea biroi, каждое насекомое этого вида способно откладывать яйца, поэтому муравьи были в абсолютно идентичных условиях. Наблюдение проводилось за 112 колониями, включающих от 1 до 12 особей, разделение труда наблюдалось в группах от 6 особей. С увеличением «группы» поведение насекомых становилось более разнообразным. Каждый муравей помечался краской, и учеными было замечено, что в период воспитания личинок одни особи отходят от них дальше, другие ближе, некоторые не покидают вовсе.

Авторы исследования подчеркивают, что появление разделения труда в группах муравьев не зависело от морфологических особенностей или разного возраста особей, а такая социализация позволяла увеличить выживаемость личинок и стабильность колонии вцелом.