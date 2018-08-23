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| | Ученые нашли главную причину измен

Ученые нашли главную причину измен

Сегодня, 18:53

Желание изменить партнеру зависит не только от наличия любви в отношениях.

 Ученые называли множество факторов, влияющих на верность партнеров друг другу, но недавно назвали самую главную причину измен. Оказывается, сказывается большое количество партнеров в прошлом. Другими словами, если женщина или мужчина привыкли менять возлюбленных каждую неделю или слишком часто просыпались в постели случайных любовников на одну ночь, то им будет крайне тяжело вести моногамную половую жизнь. Сказывается банальная привычка, которая часто может оказаться сильнее любви.

Также изменять склонны эмоциональные люди. При возникновении сексуального желания к другому человеку, эмоциональные люди не способны вовремя остановиться и задуматься о том, к чему может привести их неверность и как сильно она ранит «вторую половинку». Кроме того, причиной изменить может быть малейшая размолвка, после которой эмоциональный человек захочет «выплеснуть энергию», а заодно и отмстить партнеру, посредством случайной половой связи с кем-то, к кому он часто даже не испытывает романтических чувств.


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