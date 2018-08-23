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| | Загрязнение атмосферы отбирает год жизни у каждого жителя Земли

Загрязнение атмосферы отбирает год жизни у каждого жителя Земли

Сегодня, 18:43

Плохая экология мегаполисов пагубно влияет на здоровье и ученые из США воплотили этот тезис в цифрах.

 

Проведя масштабное исследование, эксперты подсчитали, что загрязнение атмосферы отнимает 1 год у каждого жителя Земли в среднем. Для отдельного человека эта цифра будет звучать гораздо страшнее.

Американские исследователи, возглавляемые Джошуа Анте, сравнили воздух в 185 странах и выяснили, что наиболее страшными являются частицы РМ2.5 – микрочастицы в состав которых входят твердые элементы и капли жидкости. Они настолько малы, что легко минуют естественные фильтры организма. Это может привести к резкому росту риска инсульта, респираторных и онкологических заболеваний.

Из-за плохой экологии каждый год умирает миллион жителей Индии и чуть менее 100 тысяч американцев – таков неутешительный вывод американских ученых.


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