Медики назвали неожиданный симптом рака лимфатической системы

Специалисты обнаружили, что зуд в ногах может свидетельствовать об онкологии. Это подтвердил случай 35-летней жительницы Великобритании Джейд Болдуин.

Британские медики рассказали о необычном случае онкологии. 35-летняя жительница графства Эссекс Джейд Болдуин попала в больницу в 2016 году. У женщины было утрудненное дыхание, и врачи диагностировали у нее вирусную инфекцию. Специалисты назначили женщине антибиотики, но тогда никто не мог предположить, что уже через два месяца у нее опухнут лимфоузлы, и ей поставят диагноз – рак лимфатической системы. Уже через год заболевание перешло в четвертую стадию, а метастазы распространились по всем органам. Данный случай примечателен тем, что у женщины наблюдались нетрадиционные симптомы рака лимфатической системы. Врачи подтвердили, что это утруднило постановку правильного диагноза и усугубило ситуацию.

Джейд Болдуин рассказала, что у нее постоянно чесались ноги, зуд был настолько сильным, что женщина расчесывала кожу до крови. Также у нее была слабость. Увеличения лимфоузлов не наблюдалось, поэтому она не обращалась к врачам. Медики назвали зуд в ногах неожиданным симптомом рака лимфатической системы.

Виктория Озерова