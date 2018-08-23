Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде

Специалисты из Университета Бристоля призвали родителей не заставлять детей есть то, что им не хочется.

По мнению экспертов, если ребёнок перебирает продукты, то это означает, что он задумывается о вкусах и пользе лично для себя. Кроме того, количество витаминов и «полезной» еды индивидуально, так что одни дети могут остаться здоровыми, съев одну дольку апельсина, а вторым понадобится пять плодов. Учёные отметили, что тех ребят, которые не привередничают и питаются всем, можно даже назвать отстающими.

Если это и не так, то всё равно ребёнка стоит проверить в больнице, если он послушно берётся за ложку, даже когда перед ним поставили что-то крайне неприятное. Такие выводы эксперты сделали, проведя несколько исследований, в ходе одного из которых оказалось, что дети, отказывающиеся от невкусной для них еды, получают не меньше витаминов, чем те, которые брали в рот всё, что предлагают. Ранее специалисты предупреждали об опасности пищевых добавок для здоровья ребёнка.

Ирина Летинская