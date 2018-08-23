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| | Учёные: Положение головы влияет на риск сотрясения мозга

Учёные: Положение головы влияет на риск сотрясения мозга

Сегодня, 16:14

Учёные из Стэнфордского университета в Калифорнии заявили, что дело в ускорении во время движения.

По словам ведущего автора Майкла Фантона, оказалось, что мягкие ткани, включая мышцы, сухожилия и связки, не слишком влияют на ситуацию. Однако изменение положения головы даже на несколько градусов сразу после удара могут сильно воздействовать на последствия. Проверяли это на поведении дятла. Эта птица может выдержать экстремальные ускорения движения головы, когда пробивает отверстия в дереве. Потому риск травм у неё минимальный. После анализа таких сведений эксперты собрали группу добровольцев, наблюдая за тем, как их головы двигались во время расслабления или напряжения шеи.

На основании этих данных была построена компьютерная модель, которая и показала наглядно, в каких случаях возможно сотрясение мозга. Эксперты предполагают, что их модель поможет в разработке защитных шлемов, а также уменьшит риски травм головы. Это очень важно в том числе и для борьбы с серьёзными заболеваниям мозга. Ранее специалисты не рекомендовали женщинам играть в футбол – именно потому, что в этой игре большой риск сотрясения мозга.


Ирина Летинская
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