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| | Ученые: Дефицит сна провоцирует ожирение у людей

Ученые: Дефицит сна провоцирует ожирение у людей

Сегодня, 16:01

Команда ученых из Уппсальского университета смогла доказать, что дефицит сна становится самой большой проблемой для людей с лишним весом. Сообщается, что даже одна бессонная ночь может провоцировать ожирение.

Шведские исследователи заявили, что бессонная ночь провоцирует в организме человека необратимые процессы, которые запускают неконтролируемый рост жировых клеток. К таким результатам ученые пришли после эксперимента с добровольцами, у которые после явного дефицита сна начала активно расти жировая масса.

Помимо роста жировой прослойки ученые заметили, что при дефиците сна значительно страдают мышцы, которые начинают понемногу исчезать. Также люди становятся вялыми и сонными, что может негативно отразится на качестве жизни в целом.


Светлана Славянская
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