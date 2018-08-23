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| | Бартер на МКС: Российские космонавты меняют у американцев творог на крабов

Бартер на МКС: Российские космонавты меняют у американцев творог на крабов

Сегодня, 15:38

Об этом рассказал Олег Артемьев. Россиянин уточнил, что творог любят также космонавты из Канады, Японии и европейских стран, поэтому он используется на МКС как «настоящая валюта».

 

Некоторые российские космонавты имеют микроблоги в соцсетях и видеоблоги, благодаря которым жители РФ узнают много чего нового о жизни на Международной космической станции. На этот раз Олег Артемьев рассказал о завтраке на МКС и сообщил, что и в космосе существует бартер. Так творог с орехами является «настоящей валютой», так как его любят космонавты из США, Канады, Японии и стран Европы. У них подобного продукта не существует: самый близкий к творогу домашний сыр cottage cheese, но у него другая структура и вкус. Поэтому, делится Олег Артемьев, творог можно выменять практически на что-угодно, но чаще всего российские космонавты меняют его у американцев на консервы с крабами. Также на видео Олег Артемьев разобрал посылку с продуктами с США, которую заказал перед вылетом. В ней оказались тунец, устрицы, креветки, орешки и другие продукты.

Следует отметить, что в дополнение к национальным основным рационам все космонавты МКС могут выбирать продукты других кухонь, и часто они останавливаются на российской.


Виктория Озерова
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