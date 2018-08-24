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| | Ученые назвали главную причину ожирения

Ученые назвали главную причину ожирения

Сегодня, 07:20

Устойчивость к гормону лептину ученые, работающие над проблемами ожирения, назвали главной причиной избыточного веса.

 

Лептин - гормон, контролирующий вес. Во время еды, когда организм получает достаточное количество питательных веществ, он попадает в один из отделов головного мозга (гипоталамус) и начинает взаимодействовать с белками на поверхности нейронов, тем самым подавая сигнал о насыщении. Но это взаимодействие белков и лептинов может быть нарушено.

Как оказалось у людей с лишним весом достаточно гормонов, отвечающих за контроль веса, но они не посылают сигнал о сытости. Международная группа ученых выяснила, что у мышей образуется фермент, препятствующий связыванию лептина с рецепторами нервных клеток в гипоталамусе. Фермент вырабатывался в результате большого потребления жиров в пищу. Ученые подавили фермент, и лептины заработали нормально.

Теперь ученым осталось убедиться, что подобный механизм действенен и у человека.


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