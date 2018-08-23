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| | На Алтае нашли останки дочери денисовца и неандертальской женщины

На Алтае нашли останки дочери денисовца и неандертальской женщины

Сегодня, 16:18

Впервые ученые обнаружили прямого потомка двух вымерших видов. Вероятно, такие смешанные союзы встречались очень редко.

 

Два года назад археологи нашли на Алтае часть кости денисовского человека, который жил 50 000 лет назад. В итоге исследования группы ученых из нескольких стран мира стало ясно, что останки принадлежали девочке 11-13 лет. Позже оказалось, что в ее геноме 42,3% аллелей принадлежали денисовскому, а 38,6% неандертальскому.

Помимо этого, археологи определили происхождение родителей девочки. Ее мать была неандертальцем, жившей в пределах современной Хорватии 30 000 лет назад. Ее предки а неандертальцы с Алтая разошлись 140 тысяч лет назад, а от европейской ветви данная популяция отделилась сто тысяч лет назад. У отца денисовской девочки имелся предок, принадлежавший к неандертальцам, который жил почти за 600 поколений до его появления на свет.

Побольше о жизни неандертальцев и иных древних народах расскажут лекторы мероприятия «Первобытные люди России», которое пройдет в Государственном музее архитектуры. Ведущий встречи: известный антрополог Станислав Дробышевский. Лекция пройдет 26 августа, начало в 13:00.


Никита Готский
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