В Китае найдены уникальные окаменелости черепахи без панциря

Как показали результаты археологического исследования, на спине у животного отсутствовал панцирь и пластрон, который защищает живот.

Обнаружены уникальные окаменелости черепахи с отсутствующим панцирем были в скальных породах провинции Гуйчжоу, что на юго-западе Китая. Лежали они в слое, который образовался около 228 миллионов лет тому назад.

Судя по тому, какой скелет был у животного, его туловище достигало в длину около полуметра и оканчивалось хвостом в два раза длиннее тела. Также у нее отсутствовал спинной щит и пластрон на животе. Вместо панциря у черепахи были широкие плоские спинные ребра и беззубый клюв.

Ранее исследователям уже удавалось находить останки древних черепах. У более поздних типов пресмыкающихся Pappochelys rosinaе, живших около 240 миллионов лет назад, уже присуствовала броня на животе, которую образовывали ребра, а также костные пластины на спине, которые представляли собой прототип панциря.

Новому виду уже успели дать название - Eorhynchochelys sinensis, что можно перевести, как «древнейшая черепаха с клювом из Китая». Эксперты предполагают, что обнаруженный вид мог обитать на мелководье и кормится не только на воде, но и на суше. Большие когти на лапах говорят о том, что животное могло прекрасно рыть землю, а потому обитало на суше. Ее останки, однако, обнаружили в морских отложениях.

Николай Офицеров