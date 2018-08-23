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| | Ученые: «Веселящий газ» спас жизнь на Земле в эпоху тусклого Солнца

Ученые: «Веселящий газ» спас жизнь на Земле в эпоху тусклого Солнца

Сегодня, 12:31

Американские специалисты пришли к выводу, что почти два миллиарда лет назад Землю согревал парниковый эффект, вызванный большим содержанием в атмосфере планеты оксида азота. Именно благодаря ему первые микроорганизмы смогли выжить.

 

Период 1,8 – 0,8 миллиарда лет назад в ученой среде называют «скучным», но именно тогда на Земле зародились первые микроорганизмы. Астрофизики установили, что в тот период Солнце было менее ярким, чем сейчас приблизительно на треть, поэтому на планете не могло быть большого количества жидкой воды. Но палеоклиматические данные говорят об обратном: миллиард лет назад на Земле был влажный и теплый климат, благоприятствующий ранним формам жизни. Это несоответствие ученые назвали «парадоксом слабого молодого Солнца».

Недавно ученые из Технологического университета Джорджии, США, предложили объяснение данного парадокса. Специалисты выяснили, что жизнь на Земле в эпоху тусклого Солнца спас оксид азота, более известный как «веселящий газ». Они установили, что N?O обладает мощным парниковым эффектом, который и мог «согревать» нашу планету. С помощью компьютерного моделирования ученые показали, что двухвалентное железо, растворенное в морской воде, вступало в реакцию с молекулами азота, в результате чего получался «веселящий газ», который затем растворялся в воздухе. Авторы исследования полагают, что вся жизнь на Земле дышала «веселящим газом» еще задолго до того, как начала вдыхать кислород.


Виктория Озерова
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