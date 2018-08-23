В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

Сюжеты:

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | Ученые над расшифровкой генома пшеницы трудились 13 лет

Ученые над расшифровкой генома пшеницы трудились 13 лет

Сегодня, 22:40

13 лет потребовалось ученым из 20 стран мира, чтобы полностью расшифровать геном пшеницы. 200 специалистов из 73 институтов решали эту задачу, в том числе сотрудники Института биоинженерии РАН и Московского государственного университета.

 

Расшифровка генома в последнее время стало делом несколько обыденным, но набор хромосом пшеницы невероятно длинный (он в 5 раз превышает геном человека, а одна хромосома пшеницы, как две хромосомы риса), поэтому для решения титанической задачи и понадобилось объединение ученых из разных стран.

Помимо фундаментальной интересности, проблема имеет и важное практическое значение. Пшеница была и остается важнейшим продуктом питания для человечества, а после расшифровки ее генома можно будет выводить сорта пшеницы с точно заданными характеристиками и существенно повысить ее урожайность, утверждают ученые.


Новости по теме
Ученые обнаружили самый подробный геном пшеницы
Ученые обнаружили самый подробный геном пшеницы

 Данный продукт является вторым по емкости производства сельскохозяйственной культурой после кукурузы, в 2016 года люди вырастили 823 миллиона тонн.

Ракета попала в перевозившее пшеницу из России в Йемен судно
Ракета попала в перевозившее пшеницу из России в Йемен судно

Судно попало под обстрел у берегов Йемена ещё на прошлой неделе, а капитан корабля утвердил, что ни члены судовой команды, ни запасы пшеницы, перевозимые в…

Китайские биологи обнаружили гены запаха лилий
Китайские биологи обнаружили гены запаха лилий

Исследователи из лаборатории китайского сельскохозяйственного университета выделили геном белой лилии, отвечающий за индивидуальный аромат растения. Об этом…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости