Ученые над расшифровкой генома пшеницы трудились 13 лет

13 лет потребовалось ученым из 20 стран мира, чтобы полностью расшифровать геном пшеницы. 200 специалистов из 73 институтов решали эту задачу, в том числе сотрудники Института биоинженерии РАН и Московского государственного университета.

Расшифровка генома в последнее время стало делом несколько обыденным, но набор хромосом пшеницы невероятно длинный (он в 5 раз превышает геном человека, а одна хромосома пшеницы, как две хромосомы риса), поэтому для решения титанической задачи и понадобилось объединение ученых из разных стран.

Помимо фундаментальной интересности, проблема имеет и важное практическое значение. Пшеница была и остается важнейшим продуктом питания для человечества, а после расшифровки ее генома можно будет выводить сорта пшеницы с точно заданными характеристиками и существенно повысить ее урожайность, утверждают ученые.