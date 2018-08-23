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Ученые рассказали, зачем нужны стоны во время полового акта

Сегодня, 11:42

Группа ученых из Университета Нью-Йорка рассказали, какую роль играют звуки и стоны во время интимной близости пары. Как оказалось, стоны могут объяснять сразу несколько причин.

Нейробиолог Барри Комисарук, который написал «Науку о оргазме», объяснил, что сексуальные звуки начинаются как небольшие респираторные релизы, но также становятся формой общения. «Звук - это представление интенсивности возбуждения. Если партнер получает возбуждение и издает характерный звук во время полового акта, то это может быть полезным знаком для второй половинки», - говорит Барри Комисарук.

Профессор Лоррейн Маккуне утверждает, что человек издает подобные звуки во время секса ещё тогда, когда ему не хватает кислорода, а потому выдох и вдох получаются затяжными. Однако важно уметь отличать стоны, которые симулируют от настоящих. По словам сексологов, симуляция стонов говорит о том, что женщина не хочет обидеть своего партнера.


Светлана Славянская
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