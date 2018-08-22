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| | Ученые рассказали, почему у женщин выпадают волосы

Ученые рассказали, почему у женщин выпадают волосы

Вчера, 23:11

Медики объяснили, как остановить женское облысение без медикаментов.

Ученые рассказали, почему у женщин выпадают волосы и объяснили, как остановить этот неприятный процесс. С медицинской точки зрения, нет ни одной женщины, которая в той или иной степени не теряла бы волосы. Многие дамы замечают больше выпавших волос из-за неудачной смены шампуня, стресса или жесткой диеты. Многие не обращают внимания на проблему до тех пор, пока на голове не начинают появляться залысины – участки выраженной алопеции.

Алопеция – это аутоиммунное заболевание, возникающее из-за того, что организм человека принимает за вирус свои же клетки и начинает их уничтожать. С этим заболеванием столкнулись более 70% женщин после 70 лет, а также многие молодые женщины. В молодом возрасте главной причиной облысения женщин является стресс, но нередко на это влияют генетические факторы и условия окружающей среды.

Чтобы остановить выпадение волос медики и косметологи советуют выбрать шампунь без сульфата в составе, так как безсульфатный шампунь меньше высушивают волосы. Кроме того, можно делать натуральные маски для волос из слегка взбитого яйца, а также полоскать волосы зеленым чаем, который способствует росту волос. Нужно увеличить в своем рационе количество белка и овощей. Например, те же яйца можно не только втирать в кожу головы, но и употреблять в пищу для восполнения недостатка протеина. К богатым белком продуктам относятся мясо рыбы, курицы, свинины, а также молоко, йогурт и другие молочные продукты.


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