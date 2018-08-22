Биологи назвали удивительную особенность лени

К неожиданному выводу пришли ученые во время изучения брюхоногих и иных типов моллюсков, обитающих в Атлантике.

Научные сотрудники Канзасского университета изучили скорость метаболизма у почти трех сотен моллюсков, обитавших на Земле в течение последних пяти миллионов лет, и выяснили, что численность энергии, нужной для поддержания метаболизма, коррелирует с возможным исчезновением вида. То есть, больше всего рискуют вымереть организмы с большим темпом обмена веществ. Это демонстрирует лучшую приспособленность медленных животных к выживанию.

Итоги научной работы помогут биологам найти виды, которые являются более уязвимыми к переменам в природе в связи с глобальным потеплением. При этом, скорость метаболизма нельзя назвать единственным фактором, оказывающим воздействие на выживание, высокие же темпы обмена веществ существенно увеличивают возможность исчезнуть.

Один из прежних экспериментов показал, что люди выбирают, не осознавая, образ жизни, позволяющий им сохранять калории. Тот же опыт продемонстрировал, что когда человек сознательно больше времени уделяет спорту, к примеру, то его нервная система по-прежнему экономит энергию.

Никита Готский