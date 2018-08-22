Звезды стали свидетелями перерождения Млечного Пути

Галактика уже погибала прежде, человечество существует в период ее второй жизни. Ее история оказалась драматичнее, чем считалось ранее.

Сотрудники Университета Тохоку из Японии изучили эволюцию Млечного Пути, включая аккрецию холодного потока: гипотезу, суть которой в том, что при возникновении галактики собирают окружающий их газ. Описание развития Млечного Пути начинается с устремления холодного газа в галактику, что помогло позже появиться звездам.

Возникшие семь миллиардов лет назад ударные волны грели газ до высоких температур. Далее он перестал проникать в галактику, и светила перестали формироваться. В то же время запоздалые взрывы сверхновых наполняли газ железом и поменяли его состав. Постепенно газ остывал и снова поступал в Млечный Путь, из-за чего стали возникать звезды второго поколения, где имеется большой объем железа. Солнце одно из таких светил.

Прежде астрономы заявили об удивительной особенности Галактики Андромеды, которая столкнется с Млечным Путем через несколько миллиардов лет. Ранее она являлась своеобразным "каннибалом", поглотив два миллиарда лет назад скопление звезд и планет размерами не менее своего.

Никита Готский