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| | Здоровая диета снижает риск развития хронических заболеваний у женщин

Здоровая диета снижает риск развития хронических заболеваний у женщин

Сегодня, 19:26

Цельные зерна, фрукты и овощи и низкое содержание сахара и мясных продуктов в рационе женщин, поможет предотвратить хронические заболевания и способствовать здоровью клеток при старении. Такие выводы сделали авторы работы из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета.

 

Ученные исследовали рацион 5 тыс. здоровых взрослых людей, придерживающихся средиземноморской диеты. В исследовании наблюдали за длинной теломер – концвые участки хромосом, которые способствуют стабильности и защите ДНК. В ходе диеты не следует выделять отдельные продукты, а повышать общее качество ващей диеты,- советует Синди Лун, один из авторов работы. Сокращение длины теломер может происходить из-за факторов, связанных с поведением, психологией и экологией.

Короткие теломеры могут привести к некоторым видам рака, диабета, сердечнососудистым заболеваниям - утверждают ученные.


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