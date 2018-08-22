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Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах

Сегодня, 19:21

Исследователи Принстонского университета провели уникальный эксперимент, который показал, что активность мозга человека оказалась не такой, какой её ранее описывали учебники, и виной тому эволюция.

Исследования проводились на людях с эпилепсией и макаках. Животным и пациентам были подсоединены электроды к мозгу (для пациентов это был этап лечения эпилепсии), благодаря которым можно отслеживать ритм мозговой активности. Обеим группам участников было дано задание сконцентрироваться на точке на мониторе. Если они замечали проявление еле видного прямоугольника, им необходимо было нажать на кнопку мыши или, макакам, потянуть за рычаг.

Так учёным удалось заметить, что ослабление концентрации внимания происходит четыре раза в секунду. Однако это не означает, что необходимо фокусировать внимание заново каждую секунду. В ходе эволюции человеку всегда нужно было следить за тем, чтобы на его добычу не позарился какой-то опасный зверь. Сегодня же эту «опцию» мозг использует для того, чтобы обнаруживать более интересные вещи.

Учёные выяснили, что, используя эти провалы в активности мозга, можно успешно бороться с гиперактивностью у детей. А исследования на здоровых людях (без эпилепсии) подтвердят выдвинутую теорию, считают исследователи.


Елизавета Трюфель
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