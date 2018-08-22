Житель Флориды запечатлел на видео длинный НЛО черного цвета

Очевидец отметил, что ничего подобного в своей жизни не встречал, хотя имеет представление о внеземных кораблях. Объект напоминал сигару и двигался над штатом с небольшой скоростью.

Житель Флориды запечатлел на видео весьма необычный длинный НЛО черного цвета. На ролике видно, как загадочный, похожий на сигару, неопознанный летающий объект движется в небе на небольшой скорости. Свидетель уверен, что странный предмет явно не был изобретен человеком, так как имеет специфический внешний вид.

Интересно, что человеку сложно рассмотреть объект невооруженным глазом. Аппарат скрывается за облаками и внезапно исчезает, переходя в другое измерение.

Уфологов заинтересовал ролик с парящим над Флоридой НЛО. Они уверены, что это не беспилотник, в настоящий корабль гуманоидов.

Татьяна Преображенская