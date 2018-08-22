Ученые выяснили, как кормление грудью оздоравливает самих матерей

В течение 20 лет эксперты проводили эксперименты над 80 тысячами беременных женщин. Результаты их приятно удивили.

Ученые выяснили, что грудное вскармливание полезно не только для самих младенцев, но и для самих матерей. Оказалось, что этот процесс их оздоравливает: понижает риск развития инсульта и других заболеваний, связанных с кровеносной системой, мозгом. Также кормление грудью отодвигает срок наступления менопаузы.

Рак груди и женских половых органов также случается значительно реже у женщин, которые кормили своих чад естественно. Даже риск развития диабета намного меньше, чем у матерей, которые по собственной воле или в силу обстоятельств кормили малышей искусственно.

Сотрудница университета Канзаса в американском Вичите Лизетта Якобсон рассказала, что тенденция естественного вскармливания детей минимум до шести месяцев была популярной до середины ХХ века. Именно тогда появились сухие смеси, заместители материнского молока. Многие женщины решили, что это альтернатива. Сегодня в мире только 40% младенцев находятся на естественном вскармливании. В США, Европе и России детей, которых кормят грудью от одного до десяти процентов от общего количества младенцев.

Ученые еще раз подтвердили, что естественное вскармливание положительно сказывается на здоровье малышей, укрепляет их иммунитет, нормализует кишечную микрофлору.

Дарья Светозарова