«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок Бюджетный iPhone 9 получит устаревшие детали iPhone 7 «Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь
| | Ученые выяснили, как кормление грудью оздоравливает самих матерей

Ученые выяснили, как кормление грудью оздоравливает самих матерей

Сегодня, 19:05

В течение 20 лет эксперты проводили эксперименты над 80 тысячами беременных женщин. Результаты их приятно удивили.

 

Ученые выяснили, что грудное вскармливание полезно не только для самих младенцев, но и для самих матерей. Оказалось, что этот процесс их оздоравливает: понижает риск развития инсульта и других заболеваний, связанных с кровеносной системой, мозгом. Также кормление грудью отодвигает срок наступления менопаузы.

Рак груди и женских половых органов также случается значительно реже у женщин, которые кормили своих чад естественно. Даже риск развития диабета намного меньше, чем у матерей, которые по собственной воле или в силу обстоятельств кормили малышей искусственно.

Сотрудница университета Канзаса в американском Вичите Лизетта Якобсон рассказала, что тенденция естественного вскармливания детей минимум до шести месяцев была популярной до середины ХХ века. Именно тогда появились сухие смеси, заместители материнского молока. Многие женщины решили, что это альтернатива. Сегодня в мире только 40% младенцев находятся на естественном вскармливании. В США, Европе и России детей, которых кормят грудью от одного до десяти процентов от общего количества младенцев.

Ученые еще раз подтвердили, что естественное вскармливание положительно сказывается на здоровье малышей, укрепляет их иммунитет, нормализует кишечную микрофлору.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Учёные: Кормление грудью улучшает здоровье матерей
Учёные: Кормление грудью улучшает здоровье матерей

Кормление грудью положительно сказывается на здоровье матери и ребенка. Об этом рассказали американские исследователи.

Ученые выяснили, как размер сосков влияет на кормление грудью
Ученые выяснили, как размер сосков влияет на кормление грудью

Австралийские ученые в новом исследовании выяснили, как размер сосков женщины влияет на кормление младенцев грудью. Результаты были опубликованы в журнале…

Ученые выяснили, как наркозависимость матери сказывается на будущем ребёнка
Ученые выяснили, как наркозависимость матери сказывается на будущем ребёнка

 Pediatric Academic Societies опубликовало результаты исследования психического состояния женщин, принимавших наркотики, после лечения их новорожденных детей…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости